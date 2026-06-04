La Corte Costituzionale ha accolto un ricorso legato all’inchiesta che coinvolge l’ex ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia. La decisione riguarda il nodo delle registrazioni occulte, che rappresenta un elemento chiave nel procedimento giudiziario. Questa pronuncia si aggiunge ad altri ostacoli affrontati nel corso dell’indagine, complicando ulteriormente il quadro delle indagini in corso. La questione riguarda specificamente aspetti legati alle registrazioni non autorizzate e alla loro validità nel procedimento giudiziario.

Un nuovo ostacolo nell’infinita vicenda giudiziaria che riguarda l’ormai ex ministra del Turismo e senatrice di FdI Daniela Santanché arriva, questa volta, dalla Corte Costituzionale. È stato giudicato ammissibile, infatti, il ricorso sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano che riguarda l’utilizzabilità o meno di email e le audio registrazioni "occulte" carpite da un dipendente di Visibilia all’imprenditrice milanese, la quale è tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell’Inps legata alla Cassa integrazione concessa durante il periodo del Covid.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visibilia, altra tegola sull’inchiesta. La Consulta accoglie il ricorso. Il nodo delle registrazioni occulte

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