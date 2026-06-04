vis il comune si gioca la partita dello stadio ci sono tre milioni da intercettare nel bando

Il Comune ha avviato un bando per lo stadio con un budget di tre milioni di euro. Il progetto per il Benelli è stato sviluppato considerando la possibilità che la squadra possa salire in serie B. La gara mira a finanziare lavori di riqualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo. La decisione si inserisce in un piano più ampio di investimenti per la struttura. La procedura di assegnazione è in corso.

Il progetto previsto dal Comune per il Benelli ha tenuto conto di un possibile approdo della Vis in serie B. Sarà una struttura da 5500 posti. Quelle dell’assessore allo sport Mila Della Dora sono state parole che hanno fin da subito acceso i sogni dei tifosi presenti la settimana scorsa al circolo "Alla Falco" per celebrare i quarant’anni dal trionfo agli spareggi di Senigallia. Ora però è giunto il momento di passare ai fatti. Dalle 12 di oggi fino alle 12 del 25 giugno sarà possibile caricare la proposta progettuale nella piattaforma dedicata. Il Bando Sport e Periferie 2026, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è aperto a tutti i Comuni d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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