Il Comune di Civitanova ha avviato una serie di controlli per recuperare circa 1,6 milioni di euro di imposte non pagate o pagate in ritardo. Sono stati inviati centinaia di avvisi di accertamento ai cittadini, in seguito a verifiche su dichiarazioni fiscali errate, evasione e ritardi nei pagamenti. La procedura riguarda diverse tipologie di tributi e mira a recuperare le somme dovute dallo scorso anno.

Civitanova, 8 maggio 2026 – Imposte evase, pagate in ritardo, dichiarazioni errate; il Comune ha fatto partire centinaia di avvisi di accertamento destinati ai civitanovesi per recuperare un milione 630.852 euro. Conti che derivano dall’attività di controllo e di accertamento della Civita.s, la società comunale che si occupa della gestione e dell’incasso dei tributi, oltre che di individuare gli evasori e recuperare gli importi non versati per poi emettere e notificare avvisi di accertamento ai contribuenti. La situazione che risulta fino al 31 marzo 2026 è la seguente: 92 avvisi Imu per le annualità dal 2019 al 2021 e per complessivi 543.479 euro; altri 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune a caccia degli evasori: ci sono 1,6 milioni da riscuotere

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