Il Comune si trova di fronte a un problema di circa tre milioni di euro legato a un disguido nel sistema di gestione delle carte di pagamento. I software utilizzati non sono aggiornati correttamente, causando una diminuzione delle entrate dall’uso delle carte. La situazione ha già suscitato tensioni tra le parti coinvolte e si prevede un acceso confronto in consiglio comunale, con possibili ricorsi legali all’orizzonte.

Un pasticcio da tre milioni di euro, che rischia di sfociare in una guerra a colpi di carte bollate, ma soprattutto di far arrabbiare cittadini e imprese, e di innescare uno scontro al calor bianco in consiglio comunale. È caos alla Spezia sul canone unico patrimoniale, la tassa legata all’occupazione di spazi pubblici, aree private con servitù di passaggio e pubblicità visive. Il ’bubbone’ è scoppiato solo poche settimane fa, quando Spezia Risorse – la società in house che si occupa della riscossione dei tributi per conto di Palazzo civico – ha recapitato migliaia di avvisi bonari a cittadini e imprese con l’invito a saldare le somme a conguaglio rispetto a quelle già pagate per le annualità 2023, 2024 e 2025, mentre la vicenda ha radici più profonde.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cup, un pasticcio da tre milioni. I software non sono aggiornati. E il Comune incassa di meno

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