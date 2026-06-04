VirusLibro letture per tutte le età

Il VirusLibro Festival di Empoli celebra vent'anni con un programma dedicato a tutte le età. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e comprende incontri con autori, laboratori, presentazioni di libri e attività per bambini. L’evento si sviluppa nel corso di diversi giorni e coinvolge librerie, scuole e associazioni locali. La manifestazione si propone di promuovere la lettura attraverso iniziative gratuite e aperte al pubblico.

EMPOLI Vent’anni di storie, incontri e passione per la lettura. Il VirusLibro Festival taglia quest’anno il traguardo delle due decadi e torna in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Empoli, il Chiostro degli Agostiniani, per tre serate dedicate alla narrativa contemporanea, alla musica e al piacere della condivisione. La manifestazione, organizzata dalla Libreria Rinascita, comincerà oggi e andrà avanti fino a sabato confermando la formula che negli anni ha conquistato lettori di tutte le età: incontri ravvicinati con gli autori, aperitivi letterari, momenti musicali dal vivo e i divertenti "Ruzzalibri", i giochi letterari condotti da Lucia Vagnoli e Maria Teresa Delogu- Ad aprire il festival, alle 21 di stasera, sarà Gabriella Genisi, tra le più apprezzate autrici del panorama italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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