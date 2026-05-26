Educazione sentimentale e affettiva obbligatoria in tutte le scuole per tutte le età e senza consenso informato la richiesta della rete Educare alle Differenze

La rete “Educare alle Differenze” propone che l’educazione sentimentale e affettiva diventi obbligatoria in tutte le scuole italiane, per tutte le età. La proposta include percorsi differenziati in base all’età degli studenti e non prevede un consenso informato specifico da parte delle famiglie. La richiesta si rivolge alle autorità scolastiche e ministeriali per integrare questa materia nel curriculum scolastico.

L’educazione sentimentale e affettiva dovrebbe entrare stabilmente nelle scuole italiane, con percorsi differenziati in base all’età degli studenti e senza la previsione di un consenso informato specifico da parte delle famiglie. È la posizione espressa dalla Rete “Educare alle Differenze” durante l’audizione davanti alla Commissione Istruzione del Senato, impegnata nell’esame dei disegni di legge dedicati all’introduzione dell’educazione affettiva nei programmi scolastici. A intervenire è stata Margherita Accornero, rappresentante della rete che riunisce diverse associazioni, tra cui Famiglie Arcobaleno e Agedo. Nel corso dell’audizione,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il ddl sull'educazione sessuo-affettiva e il consenso informato: perché ti riguarda

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