Un 25 Aprile declinato a tutte le età Tra teatro e riflessioni | le iniziative

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile viene celebrato con diverse iniziative che coinvolgono persone di tutte le età. Tra spettacoli teatrali e momenti di discussione, si cercano di mantenere vive le memorie di quegli eventi e di collegarle alle questioni attuali. Nel mese si sono svolti vari incontri promossi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e favorire la conoscenza delle ricorrenze storiche.

Un mese di iniziative per tenere viva la memoria e legarla alle sfide del presente. Il Comune di Montemurlo, insieme ad Anpi Prato, Fondazione Cdse, Formaggini Guasti e associazione Il Gabbiano, presenta ’Intorno al 25 Aprile’, rassegna dedicata all’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Cinque appuntamenti tra teatro, storia e riflessione civile, con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio artistico e ai diritti delle donne. "Il 25 aprile rappresenta una data fondante per la nostra democrazia – sottolinea il sindaco Simone Calamai –. In un contesto internazionale che troppo spesso calpesta il diritto, fare memoria è un dovere civile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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