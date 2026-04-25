Il 25 aprile viene celebrato con diverse iniziative che coinvolgono persone di tutte le età. Tra spettacoli teatrali e momenti di discussione, si cercano di mantenere vive le memorie di quegli eventi e di collegarle alle questioni attuali. Nel mese si sono svolti vari incontri promossi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e favorire la conoscenza delle ricorrenze storiche.

Un mese di iniziative per tenere viva la memoria e legarla alle sfide del presente. Il Comune di Montemurlo, insieme ad Anpi Prato, Fondazione Cdse, Formaggini Guasti e associazione Il Gabbiano, presenta ’Intorno al 25 Aprile’, rassegna dedicata all’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Cinque appuntamenti tra teatro, storia e riflessione civile, con un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio artistico e ai diritti delle donne. "Il 25 aprile rappresenta una data fondante per la nostra democrazia – sottolinea il sindaco Simone Calamai –. In un contesto internazionale che troppo spesso calpesta il diritto, fare memoria è un dovere civile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un 25 Aprile declinato a tutte le età. Tra teatro e riflessioni: le iniziative

Notizie correlate

Memoria, Resistenza, cultura: le iniziative tra il 25 aprile e il 1 maggioArezzo, 21 aprile 2026 –La Rete Arezzo R-Esiste ha programmato una serie di iniziativa tra il 25 aprile e il 1 maggio.

Le iniziative tra il 25 aprile e il primo maggio della Rete Arezzo R-EsisteLa Rete Arezzo R-Esiste ha programmato una serie di iniziativa tra il 25 aprile e il 1 maggio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Un 25 Aprile declinato a tutte le età. Tra teatro e riflessioni: le iniziative; 25 aprile 2026: le iniziative in Liguria per la Festa di Liberazione; 25 Aprile, l'appello del Colle: pace nel ricordo della Liberazione. No alla legge del più forte; Verso il 25 aprile.

Un 25 Aprile declinato a tutte le età. Tra teatro e riflessioni: le iniziativeQuesta sera alla Banti lo spettacolo ’La farfalla sulla testa’, a cura di I Formaggini Guasti, poi spazio alle donne ... lanazione.it

25 aprile, la libertà ritrovata: storia, memoria e verità della LiberazioneSiamo abituati a vedere la Storia come un’accozzaglia di date che si susseguono, e probabilmente è così, ma solo in parte. msn.com

ILLUSIONI Dal 22 aprile al 3 maggio gli artisti dell’evento di arte Coven esporranno le loro opere al FantoniHUB. La sperimentazione del gruppo di artisti ha come tema comune le Illusioni, declinato in una selezione di dipinti, sculture, illustrazioni e altro. Le - facebook.com facebook