Virtus non basta un super Edwards | la Reyer Venezia si prende gara-3 e va sul 2-1 nella serie

Reyer Venezia ha vinto gara-3 contro Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie di semifinale Scudetto. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa nel finale, in un match giocato in condizioni di elevata temperatura. Nonostante un’ottima prestazione di Edwards, la Virtus non è riuscita a conquistare il successo sul campo avversario.

Si spegne nel bollente finale del Taliercio il sogno della Virtus Olidata Bologna di espugnare il parquet dell'Umana Reyer Venezia nel terzo atto della serie di semifinale Scudetto. Finisce 89-85 per i lagunari una partita intensissima, vibrante e spigolosa, che gli uomini di coach Jakovljevic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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