Basket Serie A | vittorie interne in gara 1 per Virtus Bologna e Reyer Venezia

La prima giornata dei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket si è conclusa con le vittorie interne di Virtus Bologna e Reyer Venezia. La Virtus ha battuto la squadra avversaria in casa, mentre Venezia ha ottenuto un successo in casa propria. Entrambe le squadre hanno conquistato la vittoria nel primo scontro della serie, mantenendo così il vantaggio casalingo. Le gare di ritorno sono previste nelle prossime settimane, con le squadre che si preparano a continuare la competizione.

Bologna, 17 maggio 2026 - Si è chiusa con i successi interni di Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia la prima tornata di gare dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket. Alla Virtus Arena è andato in scena un vero e proprio monologo per l’Olidata padrona di casa, che - nonostante l’assenza di capitan Paola (messo ko alla vigilia da un problema al ginocchio ) - ha travolto 102-71 la Dolomiti Energia Trentino. Bologna ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore già dopo pochi minuti, trascinata dalle triple di uno scatenato Carsen Edwards (11 punti nel solo primo quarto per lui), le quali hanno scavato un primo solco di 11 lunghezze al termine di un primo quarto da ben 32 punti segnati dall’Olidata (32-21). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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