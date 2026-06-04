Milano alla scuola militare Teulié violenze sessuali per superare l’esame | arrestato un commissario

Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. La misura cautelare è stata disposta dopo che sono emerse accuse di abusi legati a tentativi di superare gli esami scolastici. L’indagine ha portato all’arresto dell’insegnante, che ora si trova in custodia. La scuola non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Milano, 4 giugno 2026 – Un insegnante della Scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Reati commessi nei confronti di diversi allievi della scuola, storico e prestigioso istituto di formazione dell'esercito italiano con sede in corso Italia. Le indagini, coordinate dalle pm Maria Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, sono partite dalle denunce di alcune delle sette vittime, alla base dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi. Sono stati perquisiti anche alcuni uffici della scuola, nell'inchiesta che vedrebbe come indagati a piede libero anche altre persone che non avrebbero denunciato gli abusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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