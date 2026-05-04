Bergamo 181 chiamate ai centri antiviolenza | giovedì in piazza contro la violenza sulle donne

Giovedì in piazza a Bergamo si sono svolte manifestazioni a sostegno delle donne, con 181 chiamate ai centri antiviolenza registrate nelle ultime ore. La protesta si è concentrata sul ricordo di Valentina Sarto e sulla necessità di affrontare le violenze domestiche. Sono stati anche affrontati temi legati alla cura e all’attenzione rivolta alle donne, con interventi e testimonianze di persone coinvolte.

IL PRESIDIO. Il ricordo di Valentina Sarto, l’attenzione alle violenze domestiche «ma anche alla mancanza di cura e attenzione verso le donne». Il presidio in Largo Rezzara della Rete bergamasca contro la violenza di genere. La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in Largo Rezzara a Bergamo il giorno 8 maggio alle 18.30 con il suo presidio. Corpi e voci scendono in piazza per continuare a tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere. «Quando si pensa alla violenza di genere si pensa, principalmente ai femminicidi - spiega la Rete in una nota -, alla violenza domestica, a stupri e molestie. Certo, la violenza di genere è...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, 181 chiamate ai centri antiviolenza: giovedì in piazza contro la violenza sulle donne Notizie correlate WiRun Cesena: 26mila euro contro la violenza, sostegno concreto ai centri antiviolenza locali.San Valentino di Solidarietà: 26mila Euro per i Centri Antiviolenza di Cesena e Cesenatico Un gesto concreto di solidarietà femminile ha illuminato... Violenza sulle donne, focus Istat sui Centri antiviolenza nel 2024: il 64,5% delle utenti ha subito aggressioni fisiche, il 70,2% dei casi riguarda la fascia tra 30 e 39 anniIl focus Istat dedicato alle donne che nel 2024 hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza tramite i Centri antiviolenza fotografa una... Contenuti di approfondimento Bergamo, 181 chiamate ai centri antiviolenza: giovedì in piazza contro la violenza sulle donneIl ricordo di Valentina Sarto, l’attenzione alle violenze domestiche «ma anche alla mancanza di cura e attenzione verso le donne». Il presidio in Largo Rezzara della Rete bergamasca contro la violenza ... ecodibergamo.it Nel 2025 oltre mille chiamate ai centri antiviolenza. Giovedì il presidio in centroSono state 1.029, nel 2025, le chiamate ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. Tra richieste esplicite di aiuto o anche solo di informazioni, provenivano da persone, specialmente donne, alle ... ecodibergamo.it