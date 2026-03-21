Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere | Le richieste d’aiuto non diminuiscono

La Rete bergamasca contro la violenza di genere ha organizzato un presidio per sensibilizzare sulla situazione attuale. La portavoce ha dichiarato che i Centri antiviolenza ricevono tra 80 e 90 chiamate ogni mese, con un picco di oltre 100 a febbraio. La presenza in piazza ha evidenziato che le richieste di aiuto non sono diminuite nel tempo.

IN PIAZZA. «Tra 80 e 90 chiamate ricevute dai Centri antiviolenza ogni mese. A febbraio più di 100», ha sottolineato la portavoce. L’attenzione sul caso di Valentina Sarto e in generale sulla violenza di genere non si arresta. Un centinaio di persone si è ritrovato in piazza Pontida questa sera, sabato 21 marzo, per un nuovo presidio organizzato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere e dal collettivo «Non una di meno» di Bergamo. «Anche se la consapevolezza cresce la situazione non si smuove, perché la violenza non si smuove dalla cultura delle persone. Per questo quando abbiamo letto la notizia del femminicidio di Valentina è... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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