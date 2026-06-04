Un uomo di 37 anni residente a Rimini è stato portato in tribunale con l’accusa di aver spinto la sua ex compagna dalle scale mentre teneva in braccio la loro bambina di pochi anni. L’episodio, avvenuto in un contesto di violenza familiare, è tra quelli contestati durante il processo. La donna di 28 anni ha riferito di aver subito maltrattamenti da parte dell’uomo. Il procedimento giudiziario prosegue per accertare i fatti.

L’avrebbe spinta giù dalle scale mentre lei teneva in braccio la loro bambina di pochi anni. È uno degli episodi contestati a un 37enne residente a Rimini, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, una donna di 28 anni. Per l’uomo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha disposto il giudizio immediato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe vissuto per mesi in un clima di forte pressione, fatto di insulti continui, minacce e aggressioni. L’accusa sostiene che il 37enne la offendesse abitualmente con parole pesanti e umilianti. Non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza in famiglia. Spinge la compagna dalle scale: a processo

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