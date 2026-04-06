Segni picchia la compagna e la spinge giù dalle scale | 55enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Colleferro con l’accusa di aver picchiato la compagna e di averla spinta giù dalle scale a Segni. L'intervento dei militari ha portato all’arresto, portando a tre il totale delle persone finite in carcere in tutta l’area. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e gli agenti hanno eseguito le misure restrittive.

Tre persone in carcere è il bilancio dell'attività dei carabinieri di Colleferro. Un 55enne è stato arrestato per maltrattamenti a Segni. Ha picchiato la compagna, spingendola giù dalle scale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale: arrestato un 55enneI carabinieri della Compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone in distinti interventi.

Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enneè arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza, dopo esser stata picchiata dal compagno che è finito in carcere.

Si parla di: Picchia la moglie incinta e impugna la katana.

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Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enneLa vicenda si è consumata nella provincia di Roma tra Segni, dove si trovava la coppia, il pronto soccorso di Colleferro e il tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto dell’uomo violento. romatoday.it