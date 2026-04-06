Picchia la compagna e la spinge dalle scale | in manette un 56enne

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, colpendola e spingendola dalle scale. La donna è stata trasportata in ospedale in ambulanza a seguito delle lesioni riportate. L’uomo è stato messo in custodia cautelare. La vicenda si è verificata in una abitazione privata, dove si sono svolti i fatti.

è arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza, dopo esser stata picchiata dal compagno che è finito in carcere. La vicenda si è consumata nella provincia di Roma tra Segni, dove si trovava la coppia, il pronto soccorso di Colleferro e il tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto dell’uomo violento. Protagonista del maltrattamento è stata invece una donna italiana di 55 anni. La vittima, giunta in ospedale con il 118, ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno nel corso di una lite in casa, scoppiata per futili motivi. Ha spiegato di essere stata colpita con calci e pugni e si esser stata inoltre spinta con violenza, precipitando così dalle scale di casa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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