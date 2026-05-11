Venti di burrasca sulla Lombardia | scatta la nuova allerta meteo Le zone più a rischio e quando
Venti di burrasca stanno interessando la Lombardia, portando con sé una nuova allerta meteo emessa per alcune zone della regione. Le previsioni indicano che il transito di una saccatura sull’Europa centrale potrebbe causare precipitazioni intense e raffiche di vento. Le aree più a rischio sono identificate nelle zone di pianura e nelle vicinanze delle montagne, con la possibilità di condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni.
Milano, 11 maggio 2026 – Il veloce transito di una saccatura sull'Europa centrale tende a proiettare intense correnti nord-occidentali, nella prima parte della giornata di domani, sui settori alpini, con raffiche di fohen in caduta nelle valli e localmente in pianura, soprattutto sul versante lombardo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 12 maggio, venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con r affiche fino a burrasca forte, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in locale estensione alle zone vallive e adiacenti zone di pianura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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