Venti di burrasca sulla Lombardia | scatta la nuova allerta meteo Le zone più a rischio e quando

Venti di burrasca stanno interessando la Lombardia, portando con sé una nuova allerta meteo emessa per alcune zone della regione. Le previsioni indicano che il transito di una saccatura sull’Europa centrale potrebbe causare precipitazioni intense e raffiche di vento. Le aree più a rischio sono identificate nelle zone di pianura e nelle vicinanze delle montagne, con la possibilità di condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni.

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