Vento di burrasca sulla Lombardia | scatta l’allerta meteo gialla e arancione Le zone più a rischio e quando

Una saccatura proveniente dall’Europa centrale sta portando venti forti e condizioni meteorologiche avverse sulla Lombardia. L’Agenzia regionale ha emesso allerte gialla e arancione per alcune zone, indicendo possibili criticità nelle prossime ore. Le aree più a rischio sono quelle vicino alle zone montuose e pianeggianti, dove si prevedono raffiche di vento intense e temporali. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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