Vento di burrasca sulla Lombardia | scatta l’allerta meteo gialla e arancione Le zone più a rischio e quando

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una saccatura proveniente dall’Europa centrale sta portando venti forti e condizioni meteorologiche avverse sulla Lombardia. L’Agenzia regionale ha emesso allerte gialla e arancione per alcune zone, indicendo possibili criticità nelle prossime ore. Le aree più a rischio sono quelle vicino alle zone montuose e pianeggianti, dove si prevedono raffiche di vento intense e temporali. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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Milano, 11 maggio 2026 – Il veloce transito di una saccatura sull'Europa centrale tende a proiettare intense correnti nord-occidentali, nella prima parte della giornata di domani, sui settori alpini, con raffiche di fohen in caduta nelle valli e localmente in pianura, soprattutto sul versante lombardo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 12 maggio, venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con r affiche fino a burrasca forte, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in locale estensione alle zone vallive e adiacenti zone di pianura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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