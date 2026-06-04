Aosta ospita una mostra dedicata ai vini naturali con degustazioni gratuite durante l’evento. Le sessioni di assaggio si svolgono in date specifiche, ancora da comunicare. La manifestazione mette in evidenza le differenze tra vini naturali e biologici certificati, illustrandone le caratteristiche principali. La mostra si tiene in una location dedicata alla promozione di queste produzioni, con l’obiettivo di far conoscere le peculiarità dei vini senza interventi chimici o aggiunte artificiali.

Quali sono le date esatte per assaggiare i vini gratuitamente?. Cosa distingue davvero un vino naturale da uno biologico certificato?. Chi parteciperà al grande festival internazionale di Crétaz ad agosto?. Come cambierà il consumo di vino nelle strade di Aosta?.? In Breve Degustazioni gratuite presso Bottega Lo Pan Nër in via Sant'Anselmo 98. Appuntamenti il 6 giugno, 4 luglio e 11 luglio dalle 15 alle 18. Vigneron Fabio Turco spiega la differenza tra biologico e viticoltura naturale. Festival internazionale a Crétaz il 1° agosto con ingresso a 15 euro. Edoardo Camaschella presenta ad Aosta la serie di degustazioni in vista del festival La Vague 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vini naturali in vetrina ad Aosta: degustazioni gratuite per La Vague

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