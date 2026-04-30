Vini bio e degustazioni gratis | l’appuntamento per le feste

Durante le festività del 25 aprile, 1 maggio e 25 maggio si terranno degustazioni gratuite di vini biologici presso diverse location, tra cui Cà dei Carraresi, Villa Letizia e Villa di Maser. Le iniziative sono aperte al pubblico e permettono di assaggiare una selezione di vini provenienti da aziende biologiche. Le occasioni si svolgeranno in ambienti aperti e saranno accessibili senza prenotazione.

? Cosa sapere Degustazioni gratuite di vini bio il 25 aprile, 1 maggio e 25 maggio.. L'iniziativa coinvolge anche Cà dei Carraresi, Villa Letizia e Villa di Maser.. La cantina apre le porte per degustazioni gratuite il 25 maggio, estendendo l’offerta oltre i consueti appuntamenti del sabato mattina con aperture straordinarie previste per il 25 aprile e il 1° maggio. La proposta mira a far scoprire i vini biologici prodotti in azienda attraverso incontri con il team locale, che condividerà storie e curiosità legate alla produzione. Tra i vicoli che portano alle tenute, si respira l’aria delle grandi occasioni. Chi desidera prolungare la permanenza potrà optare per un aperitivo accompagnato da taglieri composti da salumi e formaggi, trasformando la semplice prova del vino in un momento conviviale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini bio e degustazioni gratis: l’appuntamento per le feste Notizie correlate Rispescia 2026: la rassegna dei vini bio premia l’innovazioneLa 34ª Rassegna dei vini biologici e biodinamici ha riaperto le iscrizioni per la prossima edizione che si terrà a Rispescia, nel cuore della Maremma. Asiago DOP protagonista a Formaggio in Villa: degustazioni, vini e cocktail a CittadellaFiliera, abbinamenti internazionali e mixology raccontano la versatilità della specialità veneto-trentina a Cittadella dal 17 al 20 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vino Pigneto 2026: un evento diffuso sui vini naturali; Vinicoli, il vino naturale anima i vicoli di Genova: degustazioni, tour e cene diffuse; Pizzolato in festa; Mtv: con Umbria Wine Trekking una primavera fitta di appuntamenti. Vini bio, degustazioni e riconoscimenti in CilentoPioppi, frazione balneare del Comune di Pollica (Salerno), ha ospitato per la sesta volta, nello scorso weekend, la rassegna di degustazione e premiazione dei vini biologici Terroir - Il Mare color ... ansa.it Suvereto, il vino della Costa degli Etruschi guida la rinascita del borgo tra mare e collineLa città rilancia la propria identità partendo dalle cantine, trasformandole in motore di un turismo che unisce mare, paesi, natura e gastronomia. Dal primo ... repubblica.it Il portafoglio si arricchisce di Nobile di Montepulciano e Rosso di Montepulciano che dovrebbero portare la collezione di vini a 25 milioni di fatturato entro tre anni - facebook.com facebook Vinitaly, Pecorino Romano debutta a Verona accanto ai grandi vini italiani x.com