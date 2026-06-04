Vini e vinili

Stasera, al ristorante, si può scegliere tra un menù alla carta o un buffet a 20 euro. Il buffet include un primo a scelta, una doppia consumazione alcolica e altre pietanze. L'evento combina musica con vinili e vini, creando un’atmosfera unica. La serata è pensata per offrire un’esperienza personalizzata, con opzioni di cibo e bevande a prezzo fisso o alla carta. Nessuna informazione è stata fornita su orari o altre attività previste.

Menù alla carta o buffet (a 20euro!)Stasera ha un ritmo tutto suo e tuoVINI E VINILIo VINILI E VINIconvivono in una serata unica da @panacearistorante Menù alla carta, come lo vuoi tu OPPUREa soli 20 euro, gran buffet, primo a scelta ed una doppia consumazione alcolica.In abbinamento musica anni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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