Vincenzo Ceccarelli il sindaco delle donne L' appello firmato

Vincenzo Ceccarelli, sindaco e ex presidente della Provincia, è stato definito “il sindaco delle donne” in un appello firmato da diverse associazioni. Si evidenzia il suo impegno nel promuovere i diritti delle donne e nel sostenere politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro. Il testo sottolinea la sua attività, iniziata durante la presidenza della Provincia, a favore delle libertà femminili. Nessun dettaglio sulla natura dell’appello o sui firmatari.

“Vincenzo Ceccarelli, sin da quando è diventato presidente della Provincia e fino ad oggi, è stato un protagonista sincero e instancabile nella promozione e nel sostegno dei diritti e delle libertà delle donne: dal diritto al lavoro alle politiche di conciliazione e collaborazione tra vita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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