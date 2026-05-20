Le donne delle cinque liste a sostegno di Vincenzo Ceccarelli si incontrano alla Casa dell' energia

Le donne candidate nelle cinque liste che supportano Vincenzo Ceccarelli si sono riunite alla Casa dell'energia. L’incontro si è svolto nella giornata del 20 maggio 2026 ad Arezzo. Nessun dettaglio è stato fornito sui temi trattati durante l’incontro o sui partecipanti presenti. La riunione si è svolta in un contesto pubblico e ha coinvolto rappresentanti di diverse forze politiche sostenitrici del candidato. Non sono stati annunciati eventi o dichiarazioni ufficiali al termine dell’incontro.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – . Giovedì 21 maggio, alle ore 17.30, presso la Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà l’incontro promosso dalla Conferenza provinciale delle Donne Democratiche dedicato a tutte le candidate delle cinque liste che sostengono la candidatura di Vincenzo Ceccarelli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al centro le politiche di genere contenute nel programma elettorale, ma anche di offrire alla cittadinanza l’occasione di conoscere da vicino le donne impegnate in questa campagna elettorale. Durante l’incontro, le candidate saranno presentate una ad una, lista per lista, come espressione di una squadra unita attorno a un progetto condiviso per il futuro della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le donne delle cinque liste a sostegno di Vincenzo Ceccarelli si incontrano alla Casa dell'energia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La lista di Casa Riformista: 21 nomi a sostegno di Vincenzo CeccarelliSono 21 i nomi che Casa Riformista ha inserito nella lista, la quinta della coalizione che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli per le... Elly Schlein ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica per Vincenzo Ceccarelli sindacoArezzo, 14 maggio 2026 – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica che... Le donne delle cinque liste a sostegno di Vincenzo Ceccarelli si incontrano alla Casa dell'energiaGiovedì 21 maggio, alle ore 17.30, presso la Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà l’incontro promosso dalla Conferenza provinciale delle Donne Democratiche Arezzo, 20 maggio 2026 – Le donne delle ... lanazione.it