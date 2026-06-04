Un appello firmato da 150 donne di Arezzo chiede di estendere il diritto di voto anche agli uomini. Contestualmente, si prepara una richiesta ufficiale alle Nazioni Unite per modificare le norme sul suffragio. La proposta si basa su un documento che evidenzia la necessità di aggiornare le leggi elettorali. La proposta è stata presentata al sindaco, che è stato definito “Sindaco delle Donne” in occasione di un evento pubblico.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Conferenza Donne Provincia di Arezzo AREZZO – Dopo l’appello firmato da 150 donne aretine, Vincenzo Ceccarelli entra ufficialmente nella storia politica cittadina con un titolo che nessuno aveva mai osato attribuirsi: “Sindaco delle Donne”. Secondo le promotrici dell’iniziativa, l’ex presidente della Provincia avrebbe dedicato anni della propria attività politica alla tutela dei diritti femminili, al sostegno dei centri antiviolenza, alle case rifugio, ai caregiver familiari e alla sanità pubblica. Un curriculum talmente orientato al mondo femminile che alcune osservatrici indipendenti avrebbero già avanzato l’ipotesi di iscriverlo d’ufficio al gruppo WhatsApp “Mamme Arezzo Centro”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ceccarelli proclamato “Sindaco delle Donne”: firmato appello da 150 aretine, in arrivo richiesta ONU per estendere il suffragio anche agli uomini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Italia all’Onu vota «arcobaleno»: il genere non è solo uomini e donneIn occasione di un voto all’Onu, l’Italia ha sostenuto un documento che riconosce il genere come qualcosa di più complesso rispetto alla semplice...

25 aprile, storia di Teresa Mattei in prima linea per i diritti delle donne: «Non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini»Il 25 aprile segna la giornata della liberazione e della resistenza, ma è anche un'occasione per ricordare figure come Teresa Mattei, impegnata nella...

Si parla di: E ora il ballottaggio, ecco come funziona.

Arezzo, corsa a sindaco: dopo 10 sezioni Comanducci al 47,72 %, Ceccarelli al 33,23 % e Donati al 15,57 %Centrodestra più avanti delle attese nel primo turno delle elezioni amministrative al Comune di Arezzo. Lo spoglio delle prime dieci sezioni (su 97) conferma il netto divario tra il candidato sindaco ... corrierediarezzo.it

Ceccarelli mette il turbo: Io, sindaco tra la gente. Giani: Cosa aspetta la città a cogliere l’occasione?Scomoda nientepopodimeno il padre costituente La Pira, la lungimiranza del sindaco di Firenze di non governare una città guardando solo ai bilanci ma alle sofferenze delle persone. Vincenzo ... lanazione.it