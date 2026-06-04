Un giovane atleta di 16 anni ha vinto una gara di corsa dopo che il concorrente davanti a lui è caduto. Dopo la corsa, ha scambiato le medaglie con un altro atleta, affermando che meritava l’oro chi era caduto. Si chiama Giuseppe Sacco, è di Montecchio e corre per l’Atletica Reggio, allenato da Vehid Gutic. È al primo anno come allievo.

Si chiama Giuseppe Sacco, è di Montecchio, 16 anni il prossimo 20 luglio. È un mezzofondista dell’ Atletica Reggio ed è allenato da Vehid Gutic: è allievo al primo anno. Nei giorni scorsi si è reso protagonista di un nobile gesto: stava correndo a Imola i 3.000 metri piani dei campionati regionali di società allievi e si trovava in seconda posizione, non lontano dal ravennate Giorgio La Cala che aveva tirato per tutta la gara su una pista infuocata dal sole. Ma cosa è successo ce lo racconta proprio Giuseppe Sacco. "E’ successo – dice Giuseppe che frequenta con ottimi risultati il liceo Scienze Umane a Parma – che a poche decine di metri dal traguardo Giorgio non ne aveva più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vince la corsa perché quello davanti cade: "Ho scambiato le medaglie: meritava lui l’oro"

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