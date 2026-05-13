A Garlasco, le analisi del Dna sui campioni raccolti sui pedali della bicicletta sono risultate diverse da quelli trovati sul cucchiaino. I consulenti incaricati delle indagini hanno confermato che non si tratta di campioni scambiati o collegati tra loro. Questa scoperta elimina una delle ipotesi principali avanzate in passato e chiarisce alcuni aspetti del caso investigativo ancora in corso.

Smentite le teorie sullo scambio di campioni di Dna rilevati sui pedali della bici di Stasi e sul cucchiaino usato da Chiara Poggi. I consulenti della procura di Pavia, i genetisti Carlo Previderé e Pierangela Grignani, hanno chiarito che non esiste nessun errore dietro al ritrovamento dell’identica quantità di materiale genetico sui due reperti, come invece suggerito da alcune suggestioni mediatiche sul caso Garlasco. Le suggestioni sui campioni del cucchiaino e dei pedali La smentita sullo scambio di Dna Le differenze di metodo sui due reperti di Garlasco Le suggestioni sui campioni del cucchiaino e dei pedali Le ipotesi di uno scambio di provette o di una contaminazione, tra le tracce di Dna trovate dal Ris di Parma all’epoca delle indagini del 2007, circolano da mesi tra media, blogger e youtuber.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cade la suggestione del dna scambiato: quello trovato sui pedali è diverso da quello sul cucchiaino

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