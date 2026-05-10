Kevin-Prince Boateng e la confessione brutale su Jerome | Non meritava niente gli ho spianato la strada e lui ha raccolto

Da ilnapolista.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin-Prince Boateng ha recentemente rilasciato una dichiarazione pubblica in cui ha affermato di aver contribuito a preparare il cammino del fratello Jerome nel mondo del calcio, ma di aver ricevuto in cambio un comportamento che non meritava. Le sue parole indicano una relazione tesa tra i due, con Boateng che sembra voler evidenziare un sentimento di delusione e incomprensione nei confronti di Jerome.

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Ci sono fratelli che si completano e fratelli che si respingono. Kevin-Prince e Jerome Boateng appartengono alla seconda categoria, e ormai non si prendono nemmeno la briga di nasconderlo. L’ultimo capitolo di una saga familiare lunga quanto le loro carriere arriva dal podcast di Andreas Poke, dove Kevin-Prince ha parlato del fratellastro con una franchezza che rasenta il regolamento di conti. Le parole non lasciano margine a interpretazioni: “Non abbiamo mai avuto un buon rapporto perché lui è molto diverso da me. L’ho visto diventare una superstar e ho sempre pensato che non meritasse nulla di ciò che ha ottenuto perché sono io quello che ha fatto i passi avanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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