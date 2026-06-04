Villaggio Marina al molo trapezoidale | stand simulatori ed eventi gratuiti
Dal 6 al 10 giugno, al “Villaggio Marina” situato al molo trapezoidale si svolgono diverse iniziative aperte al pubblico. Sono presenti stand, simulatori e eventi gratuiti, tra cui visite a bordo di imbarcazioni, eventi culturali e proiezioni serali. L’evento è accessibile ai cittadini e prevede attività di intrattenimento e informazione senza costi. La partecipazione è libera e rivolta a tutte le fasce di età.
Dal 6 al 10 giugno, al “Villaggio Marina” al molo trapezoidale, iniziative aperte alla cittadinanza con visite a bordo, eventi culturali e proiezioni serali. Nello spazio aperto alla cittadinanza ci saranno stand, simulatori e aree illustrative dedicate alle componenti e alle specialità della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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