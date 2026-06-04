Villaggio Marina al molo trapezoidale | stand simulatori ed eventi gratuiti

Notizia in breve

Dal 6 al 10 giugno, al “Villaggio Marina” situato al molo trapezoidale si svolgono diverse iniziative aperte al pubblico. Sono presenti stand, simulatori e eventi gratuiti, tra cui visite a bordo di imbarcazioni, eventi culturali e proiezioni serali. L’evento è accessibile ai cittadini e prevede attività di intrattenimento e informazione senza costi. La partecipazione è libera e rivolta a tutte le fasce di età.