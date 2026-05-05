Umberto Galimberti a Palermo | incontro con i giovani al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale

A Palermo, presso il Marina Convention Center del Molo Trapezoidale, si è svolto un incontro tra il filosofo e alcuni giovani. L’evento ha coinvolto anche rappresentanti di imprese e istituzioni locali, con l’obiettivo di discutere sul ruolo dell’istruzione nel generare valore per il territorio. La giornata ha visto un confronto diretto tra i partecipanti, focalizzato su temi legati alla formazione e allo sviluppo locale.

Quando l’istruzione genera valore per il territorio: Umberto Galimberti incontra i giovani insieme a imprese e istituzioni al Molo Trapezoidale di Palermo. Il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti sarà lo special guest dell’evento “ITS & Giovani: talento e competenze per le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "SìMaranza. W la barba": al Marina Convention Center di Palermo la mostra di Alessio FalzoneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Salute mentale e potenziamento della copertura degli screening oncologici, incontro al Molo trapezoidaleAl Molo trapezoidale si parla di politiche di equità nella salute e di potenziamento della copertura degli screening oncologici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: EDUCARE AL FUTURO NELL’ERA DELL’INCERTEZZA, UMBERTO GALIMBERTI INCONTRA I GIOVANI DELL’ITS ACADEMY SICANI, A PALERMO; Educare al futuro nell'era dell'incertezza, Umberto Galimberti incontra i giovani dell'Its Academy Sicani; Il 6 maggio a Palermo ITS & giovani con Umberto Galimberti ospite speciale; Palermo progetta il domani: Umberto Galimberti e l’ITS Sicani insieme per i nuovi professionisti. Il 6 maggio a Palermo ITS & giovani con Umberto Galimberti ospite specialeGiorno mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il Marina convention center del Molo trapezoidale, a Palermo, con la moderazione dei giornalisti Cristina Arcuri e Giuseppe […] ... blogsicilia.it Educare al futuro nell'era dell'incertezza, Umberto Galimberti incontra i giovani dell'Its Academy SicaniNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Mercoledì 6 maggio 2026, dalle 1 ... palermotoday.it Per dire….. “La verità non si insegna, ma la si scopre. In un tempo in cui tutto è rappresentazione, dire il vero è diventato un atto sovversivo.” Umberto Galimberti - facebook.com facebook "Abbiamo levato il futuro ai giovani", l'intervista completa a Umberto Galimberti x.com