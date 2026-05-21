Screening gratuiti prevenzione e benessere animale | stand della Asl al Villaggio della Coldiretti
La Asl di Latina ha allestito uno stand al Villaggio della Coldiretti, offrendo screening gratuiti dedicati alla prevenzione e al benessere animale. L’obiettivo è promuovere pratiche corrette e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di attività di informazione e educazione sui benefici di uno stile di vita sano, con particolare attenzione all’alimentazione e alle pratiche di prevenzione. L’evento mira a coinvolgere i cittadini e gli operatori del settore agricolo.
La Asl di Latina sempre in campo con attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sui corretti stili di vita, sull’alimentazione sana e sull’importanza strategica della prevenzione. E in quest’ottica si inerisce l’iniziativa in programma nel fine settimana, dal 22 al 24 maggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti nel cuore della cittàTempo di lettura: 2 minutiIn una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento...
Salute della donna, al via l’(H)Open Week: visite e servizi gratuiti per prevenzione e benessereMedicina di genere: servizi gratuiti, visite specialistiche e colloqui informativi, test di screening e webinar.
Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio ColdirettiDopo la Race for The Cure e Tennis and Friends, l’Azienda Sanitaria pontina torna a promuovere la cura e la salvaguardia della salute Continua incessantemente l’attività di promozione, sensibilizzaz ... online-news.it
Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: stand della Asl al Villaggio della ColdirettiL’iniziativa nel corso della manifestazione in programma nel fine settimana dal 22 al 24 maggio in centro a Latina ... latinatoday.it