Screening gratuiti prevenzione e benessere animale | stand della Asl al Villaggio della Coldiretti

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl di Latina ha allestito uno stand al Villaggio della Coldiretti, offrendo screening gratuiti dedicati alla prevenzione e al benessere animale. L’obiettivo è promuovere pratiche corrette e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di attività di informazione e educazione sui benefici di uno stile di vita sano, con particolare attenzione all’alimentazione e alle pratiche di prevenzione. L’evento mira a coinvolgere i cittadini e gli operatori del settore agricolo.

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La Asl di Latina sempre in campo con attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sui corretti stili di vita, sull’alimentazione sana e sull’importanza strategica della prevenzione. E in quest’ottica si inerisce l’iniziativa in programma nel fine settimana, dal 22 al 24 maggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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