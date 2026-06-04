Villa invasa dai bambini per la Festa dell’Ambiente promossa dall’Asia e dal Comune di Benevento

Notizia in breve

La Villa Comunale di Benevento è stata invasa da centinaia di bambini durante la Festa dell’Ambiente organizzata dall’Asia e dal Comune. I piccoli partecipanti hanno riempito gli spazi con colori e allegria, coinvolti in attività legate alla tutela del territorio. La giornata si è svolta tra giochi, laboratori e momenti di sensibilizzazione, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha coinvolto molte famiglie e ha visto la partecipazione attiva dei bambini presenti.