Villa invasa dai bambini per la Festa dell’Ambiente promossa dall’Asia e dal Comune di Benevento
La Villa Comunale di Benevento è stata invasa da centinaia di bambini durante la Festa dell’Ambiente organizzata dall’Asia e dal Comune. I piccoli partecipanti hanno riempito gli spazi con colori e allegria, coinvolti in attività legate alla tutela del territorio. La giornata si è svolta tra giochi, laboratori e momenti di sensibilizzazione, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha coinvolto molte famiglie e ha visto la partecipazione attiva dei bambini presenti.
Tempo di lettura: 3 minuti Straordinaria, festosa, colorata invasione di bambini della Villa Comunale di Benevento. Sono stati in 1700 i piccoli allievi di numerose scuole anche di fuori provincia che si sono presentati puntuali all’appuntamento della quinta Edizione della Festa dell’ambiente promossa dal Comune di Benevento con la società partecipata Asia per sensibilizzare e promuovere una cultura della educazione ambientale. Ad accogliere la splendida carovana under 11 erano il prefetto Raffaela Moscarella, i due consiglieri regionali Pellegrino Mastella e Fernando Errico, il vice sindaco Francesco De Pierro, l’amministratore delegato dell’Asia Donato Madaro, e l’assessore comunale Oberdan Picucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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