Una stradina di via Palermo invasa dai rifiuti la richiesta al Comune

Una traversa di via Palermo, vicino al civico 366 e al viale Giostra, è stata segnalata per la presenza di rifiuti che ne invadono la strada. Un residente ha presentato una richiesta al Comune per chiedere un intervento di bonifica urgente in quella zona, che appare sommersa da materiali di scarto. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali senza ulteriori dettagli sulle azioni intraprese.

"Ho presentato una richiesta urgente di bonifica per un’area situata in una traversa di via Palermo, all’altezza del civico 366, in prossimità del viale Giostra. Una stradina tra le abitazioni completamente invasa da rifiuti di ogni genere — sacchi di immondizia, mobili abbandonati, materiali di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Marullina invasa dai rifiuti abbandonati" Rubata la telecamera, via Alessio Di Giovanni di nuovo invasa dai rifiutiRubata la telecamera installata per contrastare l’abbandono dei rifiuti in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Liquami in via Leotta: Situazione peggiore di prima :: Segnalazione a Palermo; VIA AIACE, UNA STRADA FONDAMENTALE ATTESA DA 30 ANNI. E NON SI DICA MANCANO I SOLDI!; Palermo, riemerge dai sotterranei il Ponte delle Teste mozze; La via dei librai invita gli scrittori a ritrovare la strada. Una traversa di via Palermo diventa una discarica, la denuncia di Giandomenico La FauciMESSINA. Ho presentato una richiesta urgente di bonifica per un’area situata in una traversa di via Palermo, all’altezza del civico 366, in prossimità del viale Giostra. La situazione è quella che si ... letteraemme.it Banda del buco svaligia una tabaccheria a PalermoPALERMO – Una banda del buco, composta da tre o più persone, ha svaligiato una tabaccheria al civico 65 in via Marchese di Villabianca. Per accedere nel locale hanno fatto un buco nell’attiguo bar ... livesicilia.it la Repubblica. . Sarà il matrimonio dell’anno, e si farà a Palermo. La popstar internazionale Dua Lipa ha scelto il capoluogo siciliano per le nozze con l’attore britannico Callum Turner. Già fissata la data del sì, tra il 5 e il 7 settembre, con Villa Igiea che farà da - facebook.com facebook Nuovo record a #Palermo per l' #arancina più grande del mondo. Più di 62 chili per un cibo di strada che è un'icona della #Sicilia e non solo x.com