Una stradina di via Palermo invasa dai rifiuti la richiesta al Comune

Da messinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una traversa di via Palermo, vicino al civico 366 e al viale Giostra, è stata segnalata per la presenza di rifiuti che ne invadono la strada. Un residente ha presentato una richiesta al Comune per chiedere un intervento di bonifica urgente in quella zona, che appare sommersa da materiali di scarto. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali senza ulteriori dettagli sulle azioni intraprese.

"Ho presentato una richiesta urgente di bonifica per un’area situata in una traversa di via Palermo, all’altezza del civico 366, in prossimità del viale Giostra. Una stradina tra le abitazioni completamente invasa da rifiuti di ogni genere — sacchi di immondizia, mobili abbandonati, materiali di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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