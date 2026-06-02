Giornata dell’Ambiente Festa con oltre 850 bambini

Notizia in breve

Durante la Giornata dell’Ambiente, più di 850 bambini delle scuole del comprensorio del Trasimeno e di Corciano hanno partecipato a eventi dedicati alla tutela ambientale. La manifestazione si è svolta a Magione, coinvolgendo studenti di diverse età in attività e iniziative ecologiche. L’obiettivo principale era sensibilizzare i giovani su tematiche di sostenibilità e rispetto per il territorio. La giornata ha visto la partecipazione di insegnanti e volontari, con momenti di educazione ambientale e giochi all’aperto.