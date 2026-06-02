Giornata dell’Ambiente Festa con oltre 850 bambini
Durante la Giornata dell’Ambiente, più di 850 bambini delle scuole del comprensorio del Trasimeno e di Corciano hanno partecipato a eventi dedicati alla tutela ambientale. La manifestazione si è svolta a Magione, coinvolgendo studenti di diverse età in attività e iniziative ecologiche. L’obiettivo principale era sensibilizzare i giovani su tematiche di sostenibilità e rispetto per il territorio. La giornata ha visto la partecipazione di insegnanti e volontari, con momenti di educazione ambientale e giochi all’aperto.
MAGIONE - Ben 850 studenti delle scuole del comprensorio del Trasimeno e di Corciano hanno invaso pacificamente Magione per la Giornata dell’Ambiente di Tsa, l’evento conclusivo del progetto di educazione ambientale “ Incantus Riciclus “ promosso dall’azienda insieme a Gsa per l’anno scolastico 2025-2026. La manifestazione, che si è confermata come la più partecipata in tutta l’Umbria, ha visto la presenza del presidente di Tsa Federico Malizia, del consigliere delegato Alessio Lutazi, dell’intero consiglio di amministrazione e dei rappresentanti delle amministrazioni locali, oltre al consigliere regionale Cristian Betti, che ha portato i saluti dell’ente di palazzo Donini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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