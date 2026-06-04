Villa de Capoa chiusa per il Corpus Domini | lavori e tutela del parco
Per il Corpus Domini, il parco di Villa de Capoa è stato chiuso al pubblico. La decisione è stata presa per eseguire lavori di manutenzione e proteggere le aree verdi durante le festività. La chiusura riguarda l’intera area, con divieto di accesso a visitatori e residenti. Il rischio principale è il danneggiamento delle piante e delle superfici verdi a causa di eventuali attività o afflusso di persone.
Perché il Comune ha deciso di bloccare l'accesso al parco?. Quali danni specifici rischiano le aree verdi durante le festività?. Cosa deve riparare la squadra tecnica alla fontana storica?. Come cambierà l'esperienza dei visitatori dopo i lavori di lunedì?.? In Breve Chiusura dal venerdì 5 giugno alle 18.30 fino a lunedì 8 giugno.. Interventi tecnici per riparare il malfunzionamento dell'impianto idraulico della fontana.. Prevenzione danni causati da comportamenti impropri durante le festività del Corpus Domini.. Manutenzione del verde per contrastare i rischi derivanti dal massiccio afflusso di visitatori.. Villa de Capoa chiude al pubblico per la festività del Corpus Domini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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