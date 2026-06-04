Villa de Capoa chiusa per il Corpus Domini | lavori e tutela del parco

Notizia in breve

Per il Corpus Domini, il parco di Villa de Capoa è stato chiuso al pubblico. La decisione è stata presa per eseguire lavori di manutenzione e proteggere le aree verdi durante le festività. La chiusura riguarda l’intera area, con divieto di accesso a visitatori e residenti. Il rischio principale è il danneggiamento delle piante e delle superfici verdi a causa di eventuali attività o afflusso di persone.