Giovedì 4 giugno messa e processione del Corpus Domini con il vescovo

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno si terrà a Piacenza la festa del Corpus Domini, con una messa e una processione guidate dal vescovo. La celebrazione è dedicata a evidenziare la presenza reale di Gesù nel sacramento dell’eucaristia. La giornata prevede un momento di preghiera e devozione pubblica, con il percorso religioso che coinvolge la comunità locale. La processione si svolgerà incentrata sulla tradizione religiosa legata alla festa.