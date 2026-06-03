Giovedì 4 giugno messa e processione del Corpus Domini con il vescovo

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 4 giugno si terrà a Piacenza la festa del Corpus Domini, con una messa e una processione guidate dal vescovo. La celebrazione è dedicata a evidenziare la presenza reale di Gesù nel sacramento dell’eucaristia. La giornata prevede un momento di preghiera e devozione pubblica, con il percorso religioso che coinvolge la comunità locale. La processione si svolgerà incentrata sulla tradizione religiosa legata alla festa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 4 giugno è in programma a Piacenza la festa del Corpus Domini, dedicata ogni anno a sottolineare la presenza reale di Gesù nel sacramento dell’eucaristia. Nel pomeriggio alle ore 18.30 per i 40 nuovi ministri straordinari della comunione è in programma un incontro formativo, a cui sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cattedrale di Trento - Solennità del Corpus Domini

Video Cattedrale di Trento - Solennità del Corpus Domini

Notizie e thread social correlati

Torna il Corpus Domini: messa in Cattedrale e processione per le vie del centro con il vescovo CorazzaGiovedì la cattedrale di Forlì ospiterà la messa di Corpus Domini, presieduta dal vescovo Livio Corazza.

Corpus Domini, Messa al Patronato. La processione fino a piazzale AlpiniIl 4 giugno si terrà la celebrazione della Solennità di Corpus Domini con una messa al Patronato, presieduta dal Vescovo.

Temi più discussi: Corpus Domini: giovedì 4 giugno la celebrazione in Cattedrale e la processione per le vie di Trento; Corpus Domini; Corpus Domini: messa in piazza e processione in centro storico; Bra, giovedì 4 giugno la solenne processione del Corpus Domini.

corpus domini giovedì 4 giugno messaCorpus Domini, Messa al Patronato. La processione fino a piazzale Alpini. Giovedì sera 4 giugno il Vescovo Beschi presiederà la celebrazione: il tema scelto è Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore. L’invito a tutte le parrocchie. ecodibergamo.it

corpus domini giovedì 4 giugno messaCorpus Domini, giovedì messa del vescovo in San Sisto e processioneGiovedì 4 giugno è in programma a Piacenza la festa del Corpus Domini, dedicata ogni anno a sottolineare la presenza reale di Gesù nel sacramento ... piacenzasera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web