Giovedì 4 giugno messa e processione del Corpus Domini con il vescovo
Giovedì 4 giugno si terrà a Piacenza la festa del Corpus Domini, con una messa e una processione guidate dal vescovo. La celebrazione è dedicata a evidenziare la presenza reale di Gesù nel sacramento dell’eucaristia. La giornata prevede un momento di preghiera e devozione pubblica, con il percorso religioso che coinvolge la comunità locale. La processione si svolgerà incentrata sulla tradizione religiosa legata alla festa.
Giovedì 4 giugno è in programma a Piacenza la festa del Corpus Domini, dedicata ogni anno a sottolineare la presenza reale di Gesù nel sacramento dell’eucaristia. Nel pomeriggio alle ore 18.30 per i 40 nuovi ministri straordinari della comunione è in programma un incontro formativo, a cui sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cattedrale di Trento - Solennità del Corpus Domini
Notizie e thread social correlati
Torna il Corpus Domini: messa in Cattedrale e processione per le vie del centro con il vescovo CorazzaGiovedì la cattedrale di Forlì ospiterà la messa di Corpus Domini, presieduta dal vescovo Livio Corazza.
Corpus Domini, Messa al Patronato. La processione fino a piazzale AlpiniIl 4 giugno si terrà la celebrazione della Solennità di Corpus Domini con una messa al Patronato, presieduta dal Vescovo.
Temi più discussi: Corpus Domini: giovedì 4 giugno la celebrazione in Cattedrale e la processione per le vie di Trento; Corpus Domini; Corpus Domini: messa in piazza e processione in centro storico; Bra, giovedì 4 giugno la solenne processione del Corpus Domini.
La solennità del Corpus Domini con il vescovo Caiazzo. Domani, giovedì 4 giugno, la Messa e la processione Leggi l'articolo: facebook
Basilica Papale di San Pietro Giovedì 4 giugno 2026 Solennità del Corpus Domini nella Basilica di San Pietro Altare della Cattedra Ore 18:00 In occasione della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, alle ore 18:00, presso l’Altare della x.com
Corpus Domini, Messa al Patronato. La processione fino a piazzale Alpini. Giovedì sera 4 giugno il Vescovo Beschi presiederà la celebrazione: il tema scelto è Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore. L’invito a tutte le parrocchie. ecodibergamo.it
Corpus Domini, giovedì messa del vescovo in San Sisto e processioneGiovedì 4 giugno è in programma a Piacenza la festa del Corpus Domini, dedicata ogni anno a sottolineare la presenza reale di Gesù nel sacramento ... piacenzasera.it