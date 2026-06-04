Villa Carrara conquista Turisti per Caso | la dimora storica della Valpantena finisce in tv
Villa Carrara, residenza storica immersa nel verde della Valpantena, è stata trasmessa in una puntata di “Turisti per Caso”, programma televisivo dedicato ai viaggi e alle eccellenze italiane. La casa è apparsa in televisione come esempio di patrimonio locale. La trasmissione si concentra sulla promozione delle destinazioni e delle attrazioni culturali del territorio. La partecipazione è avvenuta attraverso la messa in onda di un episodio dedicato a questa dimora storica.
Villa Carrara, storica residenza immersa nel verde della Valpantena, è stata protagonista di una puntata di Turisti per Caso, la popolare trasmissione dedicata ai viaggi e alle eccellenze del territorio italiano.La villa di Grezzana è stata scelta dalla redazione come esempio di ospitalità di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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