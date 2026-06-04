Villa Carrara conquista Turisti per Caso | la dimora storica della Valpantena finisce in tv

Notizia in breve

Villa Carrara, residenza storica immersa nel verde della Valpantena, è stata trasmessa in una puntata di “Turisti per Caso”, programma televisivo dedicato ai viaggi e alle eccellenze italiane. La casa è apparsa in televisione come esempio di patrimonio locale. La trasmissione si concentra sulla promozione delle destinazioni e delle attrazioni culturali del territorio. La partecipazione è avvenuta attraverso la messa in onda di un episodio dedicato a questa dimora storica.