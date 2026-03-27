Il consiglio comunale di Riccione ha approvato, nella seduta del 26 marzo, con 13 voti favorevoli, 9 astenuti e nessun contrario, la delibera che autorizza l’amministrazione all’acquisto dell’intera partecipazione della società riguardante Villa Mussolini. Si tratta di un passo importante per la proprietà pubblica della storica dimora.

L’assemblea approva la delibera per l’acquisizione delle quote di Riminicultura, avviando l’iter verso il rogito definitivo per la nascita di un nuovo polo culturale permanente Un passo decisivo verso la proprietà pubblica di Villa Mussolini. Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta del 26 marzo, ha approvato con 13 voti favorevoli, 9 astenuti e nessuno contrario la delibera che autorizza l’amministrazione all’acquisto dell’intera partecipazione della società Riminicultura Srl, attuale proprietaria dell’immobile di viale Milano. L’atto approvato dall’assemblea segue l’accettazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, dell’offerta economica presentata dal Comune pari a 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Villa Mussolini, via libera anche dal consiglio comunale: autorizzato l’acquisto della storica dimora

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