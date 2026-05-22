Villa Francescatti tra visioni di rilancio e timori | il futuro della storica dimora divide Verona
Il futuro di Villa Francescatti, una delle dimore storiche di Verona, è al centro di un acceso dibattito pubblico. Da un lato ci sono proposte di valorizzazione e rilancio della proprietà, dall’altro si sollevano richieste di maggiore trasparenza sulle decisioni prese. La questione ha riacceso l’attenzione sulla gestione della villa, coinvolgendo cittadini, enti e amministratori locali. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per preservare l’edificio e garantire un utilizzo che rispecchi le esigenze della comunità.
Tra visioni sul futuro e richieste di trasparenza, il dibattito sul destino di Villa Francescatti torna al centro dell’attenzione cittadina. La storica dimora affacciata sulle colline veronesi, per anni conosciuta come ex ostello della gioventù, è oggi al centro di un percorso di ricerca e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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