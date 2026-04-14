Un europarlamentare del Partito Democratico, che si era candidato alla presidenza della Regione Marche l’anno scorso, è stato coinvolto in un’indagine per peculato. L’indagine riguarda il periodo in cui ricopriva il ruolo di sindaco di Pesaro. La difesa dell’indagato si basa sull’intervento di tecnici incaricati di analizzare le accuse. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento giudiziario.

L’europarlamentare del Partito Democratico, che l’anno scorso si è candidato alla presidenza della Regione Marche, si trova al centro di un’indagine per peculato legata al periodo della sua amministrazione come sindaco di Pesaro. Matteo Ricci ha respinto con fermezza ogni accusa, sostenendo di essere del tutto estraneo a quanto contestato dalla magistratura, puntando il dito sulla separazione tra le funzioni politiche e la gestione amministrativa dei canali social e degli eventi pubblici. La difesa di Ricci: tra rigore gestionale e deleghe amministrative. Nel rispondere alle contestazioni, l’europarlamentare ha messo in luce una netta distinzione tra il suo ruolo istituzionale e le attività operative svolte dai collaboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricci sotto indagine per peculato: la difesa punta sui tecnici

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