Cau Vignali Forza Italia | Costi in aumento Ma l' hub di Forlì frena le perdite

Notizia in breve

I costi totali dei Cau sono stati di 115,7 milioni di euro, senza raggiungere i risultati previsti. Nella provincia di Forlì-Cesena, la pressione sulle strutture di emergenza e urgenza, come il Pronto Soccorso e i Cau, non è diminuita rispetto ai livelli pre-Covid, con un aumento significativo delle richieste. Un hub di Forlì ha contribuito a contenere le perdite, ma non ha eliminato le criticità.