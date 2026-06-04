Cau Vignali Forza Italia | Costi in aumento Ma l' hub di Forlì frena le perdite

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I costi totali dei Cau sono stati di 115,7 milioni di euro, senza raggiungere i risultati previsti. Nella provincia di Forlì-Cesena, la pressione sulle strutture di emergenza e urgenza, come il Pronto Soccorso e i Cau, non è diminuita rispetto ai livelli pre-Covid, con un aumento significativo delle richieste. Un hub di Forlì ha contribuito a contenere le perdite, ma non ha eliminato le criticità.

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"I Cau sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. Anche nella provincia di Forlì?Cesena la pressione sulle strutture di emergenza?urgenza (Pronto Soccorso più Cau) non è diminuita rispetto ai livelli pre?Covid, con un aumento significativo degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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