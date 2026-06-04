Cau Vignali Forza Italia attacca | Costi in aumento e accessi sopra i livelli pre covid La riforma ha fallito
I Cau, che hanno costato 115,7 milioni di euro, non hanno ridotto la pressione sui pronto soccorso e le strutture di emergenza. Nella provincia di Forlì-Cesena, i numeri rimangono elevati e invariati rispetto ai livelli pre-Covid. Un rappresentante di Forza Italia critica la riforma, definendola un fallimento. La situazione si mantiene invariata, con un aumento significativo degli accessi e nessuna diminuzione delle code nelle strutture di emergenza.
"I Cau sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. Anche nella provincia di Forlì?Cesena la pressione sulle strutture di emergenza?urgenza (Pronto Soccorso più Cau) non è diminuita rispetto ai livelli pre?Covid, con un aumento significativo degli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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