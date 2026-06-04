Cau Vignali Forza Italia attacca | Costi in aumento e accessi sopra i livelli pre covid La riforma ha fallito

Notizia in breve

I Cau, che hanno costato 115,7 milioni di euro, non hanno ridotto la pressione sui pronto soccorso e le strutture di emergenza. Nella provincia di Forlì-Cesena, i numeri rimangono elevati e invariati rispetto ai livelli pre-Covid. Un rappresentante di Forza Italia critica la riforma, definendola un fallimento. La situazione si mantiene invariata, con un aumento significativo degli accessi e nessuna diminuzione delle code nelle strutture di emergenza.