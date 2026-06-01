Un giovane di 23 anni si è tuffato nel fiume Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso nel pomeriggio e non è più riemerso. Sono scattate le ricerche con squadre di soccorso che stanno perlustrando l’area, senza ancora aver trovato tracce del ragazzo. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di ricerca. Non ci sono aggiornamenti su eventuali ritrovamenti o sviluppi.

Un ragazzo di 23 anni di nazionalità marocchina è disperso nel fiume Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia, dopo essersi inabissato durante un bagno. Il giovane si trovava da poco tempo nella zona, ospite di una parente. Vigili del fuoco in azione con sommozzatori, imbarcazioni e un elicottero da Torino. Ricerche in corso. Disperso nel Ticino un 23enne Il giovane si è tuffato nelle acque del Ticino nel pomeriggio di lunedì 1 giugno e da allora non è più riemerso. L’episodio è accaduto tra Vigevano e Abbiategrasso, in un tratto particolarmente insidioso del corso d’acqua. L’allarme è scattato verso le 15:30, nei pressi del cantiere del nuovo ponte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si tuffa nel Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso e non riemerge più, ansia per le sorti del 23enne

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