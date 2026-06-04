A Vieste, si celebra il 25° anniversario di Il Libro Possibile con un evento speciale. Tra gli ospiti sul palco ci sono lo scrittore e giornalista e la band Ditonellapiaga. La manifestazione coinvolge circa trecento partecipanti che si alterneranno nelle piazze della città. Il tema principale del festival, Discorso all'umanità, sarà al centro delle iniziative e delle discussioni previste durante le giornate.

Chi sono i trecento ospiti che animeranno le piazze di Vieste?. Come trasformerà il tema Discorso all'umanità l'esperienza del festival?. Perché Ditonellapiaga chiuderà la manifestazione con un formato insolito?. Quale strategia userà il Comune per promuovere un turismo responsabile?.? In Breve Evento dal 21 al 25 luglio con oltre trecento ospiti nazionali e internazionali. Partecipazione di Saviano, De Giovanni, Carofiglio, Auci, Gratteri, Cartabia e Piantedosi. Chiusura il 25 luglio con talk e concerto acustico di Ditonellapiaga. Obiettivo turismo responsabile promosso dall'assessore regionale Graziamaria Starace a Vieste. Vieste si prepara al venticinquesimo anniversario de Il Libro Possibile con un programma di alto profilo culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vieste, 25 anni de Il Libro Possibile: Saviano e Ditonellapiaga in scena

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