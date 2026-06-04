Da Sanremo a Vieste Ditonellapiaga chiude ' Il libro possibile' con un live acustico
Da oggi e fino al 25 luglio, Vieste ospita il festival culturale 'Il Libro Possibile' in piazza, giunto alla quinta edizione. L'evento prevede incontri, dibattiti, presentazioni letterarie e performance live, tra cui un live acustico di Ditonellapiaga, che chiuderà la manifestazione. La rassegna si svolge in diverse piazze della città e coinvolge artisti e autori locali e nazionali.
Vieste si prepara ad accogliere per il quinto anno consecutivo ‘Il Libro Possibile’, il grande festival culturale di piazza che dal 21 al 25 luglio animerà le piazze della città con incontri, dibattiti, presentazioni letterarie e performance dal vivo.Giunta al suo venticinquesimo anniversario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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