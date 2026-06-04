Da Sanremo a Vieste Ditonellapiaga chiude ' Il libro possibile' con un live acustico

Notizia in breve

Da oggi e fino al 25 luglio, Vieste ospita il festival culturale 'Il Libro Possibile' in piazza, giunto alla quinta edizione. L'evento prevede incontri, dibattiti, presentazioni letterarie e performance live, tra cui un live acustico di Ditonellapiaga, che chiuderà la manifestazione. La rassegna si svolge in diverse piazze della città e coinvolge artisti e autori locali e nazionali.