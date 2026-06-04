VIDEO Moon in June Patrizia Marcagnani racconta il programma e i problemi di navigazione sul Trasimeno
La dodicesima edizione del festival musicale sul Lago Trasimeno si svolge con concerti in diverse località lungo il territorio lacustre. Tra gli artisti presenti ci sono Vinicio Capossela e le Negrita a Castiglione del Lago, Frankie Hi-Nrg MC e RBSN a Pietrafitta, e Daniele Silvesti con gli Almamegretta. La manifestazione torna a offrire spettacoli dal vivo dopo due anni di interruzione, attirando pubblico e appassionati di musica. Un video mostra Patrizia Marcagnani che illustra il programma e le difficoltà di navigazione sul lago.
Il Lago Trasimeno torna ad animarsi di musica con la dodicesima edizione del festival che propone i suoi concerti nel territorio lacustre con ospiti del calibro di Vinicio Capossela e Negrita a Castiglione del Lago, Frankie Hi-Nrg MC e RBSN a Pietrafitta (Piegaro), Daniele Silvesti, Almamegretta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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