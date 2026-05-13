Il caso Moon in June continua a suscitare commenti e opinioni tra gli addetti ai lavori, con il nuovo proprietario che ha espresso la propria posizione riguardo alle recenti polemiche. La questione riguarda il trasferimento di proprietà e le conseguenze che questa può avere sulla gestione del locale. Le discussioni si concentrano sulle possibili ripercussioni, mentre alcuni intervistati invitano a mantenere un atteggiamento tranquillo e a evitare allarmismi eccessivi.

Il "trasloco" di Moon in June continua a far discutere, è Francesco Storniolo, nuovo proprietario del Castello Guglielmi di Isola Maggiore e fondatore di Luxor Building, a prendere posizione con una lettera aperta che offre il punto di vista dell’imprenditore, che sul territorio ha investito massicciamente e mette in guardia dai toni eccessivi: "Credo sia inutile alimentare allarmismi che rischiano soltanto di danneggiare il territorio, il turismo e il lavoro di tante famiglie". "Personalmente sono arrivato in un momento descritto come difficile, eppure ho trovato bellezza, persone straordinarie e attività che resistono con dignità. Il lago è vivo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Moon in June. Storniolo: "E’ inutile alimentare allarmismi"

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