VIDEO| Fascia tricolore e applausi inizia l' era Cannizzaro | Io ci sarò per voi e per la città Reggio risorgerà
Oggi a Piazza Italia, sede del Comune di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco. La piazza è stata caratterizzata da un pubblico di cittadini che ha applaudito e la presenza della fascia tricolore. Il nuovo primo cittadino ha dichiarato di essere presente per la città e ha affermato che Reggio Calabria risorgerà. La giornata ha segnato l'inizio ufficiale del suo mandato.
Piazza Italia, cuore istituzionale della città, dominata dall'elegante facciata di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, ha vissuto oggi una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva. Una giornata densa di significati, capace di intrecciare il valore delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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