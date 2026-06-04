VIDEO| Fascia tricolore e applausi inizia l' era Cannizzaro | Io ci sarò per voi e per la città Reggio risorgerà

Notizia in breve

Oggi a Piazza Italia, sede del Comune di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco. La piazza è stata caratterizzata da un pubblico di cittadini che ha applaudito e la presenza della fascia tricolore. Il nuovo primo cittadino ha dichiarato di essere presente per la città e ha affermato che Reggio Calabria risorgerà. La giornata ha segnato l'inizio ufficiale del suo mandato.