VIDEO | Federico Basile proclamato sindaco di Messina | commozione applausi e fascia tricolore per il secondo mandato

Federico Basile è stato proclamato ufficialmente sindaco di Messina per il secondo mandato. La cerimonia si è svolta con applausi, abbracci e momenti di emozione, mentre il nuovo sindaco indossava la fascia tricolore.

Tra applausi, abbracci e momenti di forte emozione, Federico Basile è stato ufficialmente proclamato sindaco di Messina per il suo secondo mandato consecutivo alla guida della città.La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Zanca, dove l’Ufficio centrale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Federico Basile proclamato sindaco di Messina: Ricambierò il vostro affetto con tanto amore

Notizie e thread social correlati

Marco Panieri proclamato sindaco di Imola: al via il secondo mandato con il 72,55% dei votiMarco Panieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Imola, dopo aver ottenuto il 72,55% dei voti alle ultime elezioni comunali.

Federico Basile, il delfino di Cateno De Luca, sarà di nuovo sindaco di MessinaFederico Basile è in vantaggio nella corsa elettorale a Messina e potrebbe essere riconfermato al primo turno.

Temi più discussi: L’effetto Basile travolge il Consiglio spoglio infinito e plichi in ritardo; Tutto pronto per le elezioni, ecco come si votano sindaco e consiglieri: i fac-simile delle schede elettorali; TUTTE LE FOTO DEI CANDIDATI A SINDACO DI MESSINA AL SEGGIO AMMINISTRATIVE ’26, AL VOTO A MESSINA E IN ALTRI 16 COMUNI; Proclamazione sindaco: Attendere prego….

Messina, Federico Basile commosso alla proclamazione: Ricambierò con amoreFederico Basile è stato ufficialmente proclamato sindaco della Città di Messina . La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio, nell'aula consiliare di Palazzo ... messina.gazzettadelsud.it

Federico Basile è stato rieletto sindaco di Messinaal primo turno. Ha ottenuto più del 50 per cento dei voti, ma in virtù della legge siciliana gli sarebbe bastato superare il 40 per cento per evitare il ballottaggio. Basile, 48 anni, è il candidato d ... ilpost.it