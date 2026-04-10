L'esodo sanremese in radio | Achille Lauro in vetta resiste Sayf ma Sal Da Vinci esce dalla Top 20
Nella classifica radiofonica, Achille Lauro conquista il primo posto con il brano
Achille Lauro, dopo l'esordio alla 9° posizione e la successiva 13°, arriva al primo posto con "In viaggio verso il Paradiso". Scivola fuori dalla Top 5 Annalisa con "Canzone Estiva" e fuori dalla top 20 il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci con "Per sempre sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da VinciNel terzo appuntamento con la kermesse andato in onda il 26 febbraio, a votare sono stati di nuovo le radio e il televoto Festival di Sanremo atto...
La classifica radio dei brani di Sanremo 2026: Sal Da Vinci fuori dalla top 5, Patty Pravo ultima per passaggiA tre settimane dalla fine di Sanremo 2026, "Che fastidio!" di Ditonellapiaga rimane la canzone in vetta alle radio: sorpresa nella top 5 con...
Achille Lauro e l'omaggio alle vittime di Crans Montana a Sanremo/ Non sono solo canzonetteLa seconda serata sanremese è quella dell’impresa di Achille. Non siamo nell’Iliade, ma Achille Lauro, come l’eroe omerico, affronta la battaglia e non avendo di fronte gli Agamennoni ha davanti a sé ... ilmessaggero.it
Achille Lauro e gli ‘Incoscienti giovani’ a Firenze. Voglio solo stupire me stessoFirenze, 17 marzo 2026 – Incosciente (ex) giovane. Lo stupore per lui, Lauro De Marinis in arte Achille Lauro, non è un effetto speciale, ma una direzione. Negli anni, soprattutto a Sanremo, mi è ... lanazione.it