Power Hits Estate di RTL 102.5 buona la decima edizione | Giorgia Achille Lauro e Sal Da Vinci i più applauditi e cantati dal pubblico
La decima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 si è conclusa con successo, attirando un vasto pubblico. Tra gli artisti più applauditi e cantati dal pubblico ci sono stati Giorgia, Achille Lauro e Sal Da Vinci. Lo spettacolo finale ha visto fuochi d’artificio, coreografie energiche e uno show di droni. La serata si è conclusa con un grande spettacolo visivo e musicale, senza ulteriori dettagli sui numeri di pubblico o altre esibizioni.
Fuochi d’Artificio, coreografie travolgenti e show di droni finale: la decima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 ieri al Centrale del Foro Italico di Roma è stata spettacolare. Sul palco a 360 gradi si sono esibiti oltre 40 artisti, con quattro conduttori alternati a presentarli, Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Il primo cantante in scaletta è il romano Tommaso Paradiso con la sua I Romantici, molto applaudito, ma la destinataria del primo boato vero è Giorgia (che intona Golpe, Il mio giorno migliore e La cura per me) e “Dimmi cos’è questa luce che viene dall’anima” diventa subito un coro a dodicimila voci. 🔗 Leggi su Panorama.it
RTL 102 5 Power Hits Estate Un Concerto Imperdibile al Centrale del Foro Italico
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Power hits estate di RTL 102.5 é su RTL 102.5 Play
Leggi anche: Power Hits Estate 2026: la sfida di RTL 102.5 per il tormentone inizia da Roma
Temi più discussi: Geolier, Annalisa, Blanco e decine di big: arriva Power Hits Estate 2026 al Foro Italico; RTL 102.5 Power Hits Estate, stasera la grande festa della musica in diretta dal Centrale del Foro Italico: ecco dove guardarlo; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, cast stellare e diretta TV: dove vedere lo show del 31 maggio; Power Hits Estate 2026, al Centrale del Foro Italico l'evento di RTL 102.5: sul palco i big, da Sal Da Vinci a Achille Lauro.
| BLANCO ieri sera al suo arrivo sul palco del Power Hits Estate 2026 di RTL102.5 x.com
Noemi Official sul palco di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, al Foro italico di Roma, con TU COSA FAI QUESTA SERA @nikgaaasb_ (via Instagram) #Noemi #TuCosaFaiQuestaSera #RTL1025phe26 facebook
Power Hits Estate di RTL 102.5, buona la decima edizione: Giorgia, Achille Lauro e Sal Da Vinci i più applauditi e cantati dal pubblicoFuochi d'Artificio, coreografie travolgenti e show di droni finale: la decima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 ieri al Centrale del Foro Italico ... panorama.it
'Power Hits Estate' di RTL 102.5: l'estate musicale parte dal Foro ItalicoIl 'Power Hits Estate' di RTL 102.5 apre l'estate musicale al Foro Italico con oltre 45 artisti e lo show di Achille Lauro ... it.blastingnews.com