La decima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 si è conclusa con successo, attirando un vasto pubblico. Tra gli artisti più applauditi e cantati dal pubblico ci sono stati Giorgia, Achille Lauro e Sal Da Vinci. Lo spettacolo finale ha visto fuochi d’artificio, coreografie energiche e uno show di droni. La serata si è conclusa con un grande spettacolo visivo e musicale, senza ulteriori dettagli sui numeri di pubblico o altre esibizioni.

Fuochi d’Artificio, coreografie travolgenti e show di droni finale: la decima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 ieri al Centrale del Foro Italico di Roma è stata spettacolare. Sul palco a 360 gradi si sono esibiti oltre 40 artisti, con quattro conduttori alternati a presentarli, Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Il primo cantante in scaletta è il romano Tommaso Paradiso con la sua I Romantici, molto applaudito, ma la destinataria del primo boato vero è Giorgia (che intona Golpe, Il mio giorno migliore e La cura per me) e “Dimmi cos’è questa luce che viene dall’anima” diventa subito un coro a dodicimila voci. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Power Hits Estate di RTL 102.5, buona la decima edizione: Giorgia, Achille Lauro e Sal Da Vinci i più applauditi e cantati dal pubblico

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RTL 102 5 Power Hits Estate Un Concerto Imperdibile al Centrale del Foro Italico

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