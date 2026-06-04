Victoria | 35 bambini morti dopo contatti con i servizi sociali

Notizia in breve

Trentacinque bambini sono morti dopo aver avuto contatti con i servizi sociali. Le autorità hanno archiviato 231 segnalazioni di rischio senza intervenire. Inoltre, il sistema non ha dati precisi sulla residenza di alcuni bambini sotto tutela. Questi fatti sono stati resi noti in un rapporto ufficiale che evidenzia lacune nella gestione delle pratiche di protezione. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause specifiche delle morti o sulle responsabilità.