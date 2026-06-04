Victoria | 35 bambini morti dopo contatti con i servizi sociali
Trentacinque bambini sono morti dopo aver avuto contatti con i servizi sociali. Le autorità hanno archiviato 231 segnalazioni di rischio senza intervenire. Inoltre, il sistema non ha dati precisi sulla residenza di alcuni bambini sotto tutela. Questi fatti sono stati resi noti in un rapporto ufficiale che evidenzia lacune nella gestione delle pratiche di protezione. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause specifiche delle morti o sulle responsabilità.
Come hanno fatto 231 segnalazioni di rischio a essere archiviate?. Perché il sistema non sa dove vivono alcuni bambini protetti?. Quali errori hanno impedito di valutare i pericoli reali dei minori?. Perché i fondi attuali coprono solo un terzo della domanda?.? In Breve 267 segnalazioni totali registrate per i 35 minori deceduti analizzati.. Le chiamate ai servizi sono passate da 118.096 nel 2021-2022 a 151.000 nel 2024-2025.. L'81,7% degli affidamenti avviene tramite kinship care con compensi minimi in Victoria.. Il 58% dei casi rimpallati ai servizi volontari non riceve assistenza familiare.. Trentacinque decessi e falle sistemiche nella protezione dell’infanzia in Victoria: il rapporto che scuote il sistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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